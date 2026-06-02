Puestos vacíos, falta de huevos y alimentos más caros: así se vive la crisis en el Mercado Rodríguez

La escasez de productos y el incremento de precios comienzan a sentirse con fuerza en el Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, donde comerciantes y compradores enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos debido a los bloqueos y problemas de abastecimiento.

Durante un recorrido por el centro de abasto, se observó que gran parte de los puestos permanecían cerrados y que la presencia de vendedoras era considerablemente menor en comparación con jornadas habituales. Según comerciantes, la llegada de productos desde diferentes regiones del departamento se ha reducido significativamente.

Escasez de huevo

Uno de los casos más evidentes es el del huevo. En una de las agencias distribuidoras del mercado, los maples se encontraban vacíos. La comerciante informó que desde hace dos semanas no recibe el producto, situación que ha obligado a ofrecer únicamente otros alimentos, como queso.

La falta de abastecimiento también impacta en el precio de los alimentos. Vendedoras señalaron que productos provenientes de Río Abajo llegan en menor cantidad y a costos más elevados. Entre ellos se encuentran verduras y hortalizas de consumo diario.

Suben precios de productos

Los comerciantes afirman que varios productos han triplicado su valor en comparación con semanas anteriores. La zanahoria, la cebolla, el choclo y otros alimentos registran incrementos constantes debido a las dificultades para el transporte y la distribución.

La situación genera preocupación entre compradores, ya que alimentos considerados alternativas económicas, como el huevo, también escasean o requieren largas filas para su adquisición.

Mientras persisten los bloqueos y las restricciones al transporte de carga, comerciantes advierten que el abastecimiento podría continuar deteriorándose, afectando tanto la oferta de productos como el bolsillo de las familias paceñas.

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