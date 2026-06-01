Bloqueos golpean a comerciantes, restaurantes y empresas de encomiendas en La Paz

Con más de un mes de conflictos y bloqueos en el departamento de La Paz, comerciantes, restaurantes y empresas de carga reportan severas pérdidas económicas, cierre de operaciones y reducción de personal debido a la falta de insumos, la escasez de clientes y la paralización del transporte.

Comerciantes sin venta

Una de las historias que refleja esta crisis es la de doña Elvira, comerciante de la calle Ballivián, quien este lunes permaneció en su puesto desde las seis de la mañana y hasta cerca de las 10:00 apenas había logrado recaudar tres bolivianos.

“Me siento impotente”, expresó entre lágrimas, mientras pedía una pronta solución a las autoridades.

Sin insumos para restaurantes

La situación también golpea al sector gastronómico. En la zona de San Pedro, varios restaurantes especializados en carnes a la parrilla cerraron sus puertas por la falta de carne y otros insumos básicos.

De todos los locales del sector, solo dos continuaban abiertos, aunque con una oferta reducida y turnando al personal para evitar despidos inmediatos.

Otros rubros afectados son los pequeños negocios de cereales, frutos secos y servicios tradicionales como los lustracalzados, cuyos ingresos se redujeron drásticamente ante la escasa circulación de personas.

Despidos en empresas de encomiendas

La crisis también alcanzó al sector de carga y encomiendas. Alrededor del 90% de las empresas del rubro suspendieron operaciones y muchas se vieron obligadas a despedir personal o cerrar oficinas ante la imposibilidad de cubrir salarios, alquileres, impuestos y pagos bancarios.

Algunas compañías continúan operando parcialmente, limitándose únicamente a la entrega de encomiendas acumuladas.

Mientras persiste la incertidumbre, comerciantes y empresarios advierten que la prolongación del conflicto podría profundizar aún más el impacto económico y derivar en más cierres y pérdida de fuentes laborales en la sede de gobierno.

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