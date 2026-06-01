Analizan convocar a la Comisión Agraria Departamental tras avasallamiento en Santa Rita

La Gobernación de Santa Cruz analiza convocar a una Comisión Agraria Departamental (CAD) y asumir otras acciones legales e institucionales tras el reciente avasallamiento denunciado en la propiedad Santa Rita, ubicada en la provincia Guarayos.

El vocero de la Gobernación, Rolando Schrupp, informó que se están evaluando distintas medidas para enfrentar la ocupación de predios y garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada.

“Se han hecho las gestiones con la Policía y la Fiscalía, se está analizando presentar una acción de amparo constitucional y convocar a la Comisión Agraria Departamental, aunque es un momento delicado por los bloqueos, además de convocar a una comisión de seguridad pública”, señaló la autoridad.

Schrupp destacó que la Gobernación viene realizando gestiones ante las instancias competentes para que se actúe frente a los hechos denunciados y reiteró la posición institucional de defensa de la propiedad privada y del Estado de derecho.

“Entendemos que si hubiera alguna controversia en temas agroambientales existen los mecanismos institucionales y las vías legales para solucionar conflictos. Generar una invasión armada a una propiedad privada vulnera el Estado de derecho, constituye un ilícito y no puede ser tolerado en el territorio cruceño”, manifestó.

La reacción de la Gobernación surge luego de que el pasado viernes se denunciara la toma de parte de los predios de la estancia Santa Rita por un grupo de personas. Según el abogado de los propietarios, el hecho ha paralizado las labores agrícolas y pone en riesgo la siembra de aproximadamente 40.000 hectáreas de trigo correspondientes a la campaña de invierno.

Los propietarios también denunciaron que ya se identificó a los presuntos promotores de la ocupación y solicitaron la intervención de las autoridades para restablecer el control de los predios y garantizar la continuidad de la producción agrícola.

Mira la programación en Red Uno Play