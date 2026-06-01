Cochabamba: productores rematan leche y huevo mientras persisten los bloqueos

La Intendencia Municipal de Cochabamba intensificó los controles de peso, precio, calidad e higiene en los puntos de venta directa habilitados en la ciudad, donde productores lecheros continúan comercializando sus productos ante los bloqueos en las principales carreteras.

El jefe del Departamento de Defensa al Consumidor de la Intendencia, Enrique Viscara, informó que estos espacios permiten que los productores vendan directamente al consumidor final, lo que ha contribuido a mitigar parcialmente la crisis de abastecimiento.

“Estamos haciendo control de precios y calidad, se verifica también la higiene. En el caso de los huevos hemos logrado estabilizar los precios en 18, 20 y 25 bolivianos, lo cual es accesible para el bolsillo popular. Esperemos que esto se mantenga y que haya una solución a nivel nacional”, señaló.

Puntos de venta

Los puntos habilitados para la venta directa se encuentran en la plaza 14 de Septiembre, plaza Sucre y la plazuela Corazonistas, donde se comercializan principalmente productos lácteos y avícolas.

En ese marco, el representante de los productores lecheros de Cochabamba, Jhasmani Medrano, informó que, ante la falta de soluciones a los bloqueos, el sector se vio obligado a continuar este fin de semana con la venta directa de leche y huevo a precio de costo en la plaza principal. El costo es de Bs 6 por litro de leche

Advirtió que esta medida busca evitar mayores pérdidas económicas y garantizar el acceso de la población a productos básicos, en un contexto de dificultades logísticas que impiden la distribución regular hacia los mercados.

Según reportes del sector productivo, alrededor de 300 camiones se encuentran varados en el tramo Bulo Bulo–Melga, en la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, debido a los bloqueos, lo que agrava el desabastecimiento en la ciudad.

La Intendencia anunció que los controles continuarán en los próximos días para evitar especulación de precios y asegurar condiciones adecuadas de venta en estos puntos autorizados.

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