El alcalde de La Paz, César Dockweiler, afirmó que la falta de combustible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudad y anunció que buscará incorporar el abastecimiento de carburantes dentro de los corredores humanitarios que se negocian para enfrentar los efectos de los bloqueos.

La autoridad señaló que, si bien se han logrado mecanismos para el ingreso de alimentos y medicamentos, la situación del combustible continúa siendo crítica y requiere una solución urgente.

“Van a permitir que puedan pasar alimentos, medicamentos y oxígeno, pero sin combustible no se mueve nada. Y si no hay movimiento, entonces no hay desarrollo y no hay progreso”, afirmó Dockweiler.

Corredor humanitario para La Paz

En ese sentido, indicó que el Gobierno Municipal solicitará que el suministro de carburantes sea considerado dentro de las conversaciones con los sectores movilizados.

El alcalde destacó que la Alcaldía desplegó esfuerzos para reducir el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de productos básicos mediante corredores aéreos y terrestres.

“Hemos podido generar corredores aéreos que están trayendo carne, pollo y huevos, pero también corredores terrestres que están permitiendo que accedamos a verduras y frutas”, explicó.

Incremento de precios

Sin embargo, reconoció que los precios continúan elevados debido a que las condiciones de abastecimiento aún no se han normalizado.

“Lamentablemente todavía los precios están muy altos porque no estamos en condiciones normales. Son condiciones totalmente anormales y atípicas”, señaló.

Asimismo, informó que el personal municipal realiza controles permanentes en mercados para evitar la especulación y proteger la economía de las familias paceñas.

Las declaraciones de Dockweiler se produjeron mientras un grupo de choferes y ciudadanos se concentró cerca del Obelisco para exigir soluciones al desabastecimiento de combustible y demandar acciones que permitan normalizar la distribución desde la Planta de Senkata hacia los surtidores de La Paz y El Alto.

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