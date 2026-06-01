Shiva, la bebé jaguar, logró llegar a La Paz tras superar obstáculos por los bloqueos

La cachorra jaguar Shiva, de apenas 7 meses, finalmente fue trasladada para recibir atención veterinaria especializada, tras un operativo conjunto que permitió su evacuación pese a las dificultades generadas por los bloqueos.

La felina presentaba cerca de 90 perdigones incrustados en distintas partes de su cuerpo, además de una infección que comprometía seriamente su estado de salud, por lo que ahora será sometida a estudios médicos para determinar el tratamiento correspondiente.

Según informó el secretario de Protección a la Madre Tierra, Gabriel Pari, el traslado fue posible gracias a un operativo humanitario coordinado para garantizar la atención urgente del animal silvestre.

Durante la intervención también se realizó la entrega de media tonelada de alimento para los animales resguardados en Senda Verde, además del traslado de tortugas semiacuáticas.

Shiva había generado preocupación en redes sociales debido a que los bloqueos impedían su movilización para recibir tratamiento. Ahora, especialistas evaluarán su evolución médica antes de definir su posterior retorno al refugio.

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