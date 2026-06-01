El Ministerio Público conformó una comisión especializada de fiscales para profundizar las investigaciones sobre el triple asesinato registrado en el municipio de Pocoata, Potosí, donde tres hombres fueron calcinados tras ser extraídos por la fuerza de celdas policiales.

El fiscal departamental de Potosí, Erick Gonzalo Aparicio, informó que esta comisión trabajará de manera coordinada con personal especializado de la Policía para esclarecer el hecho, identificar a todos los responsables y establecer el grado de participación de cada implicado.

¿Justicia comunitaria?

Según el reporte oficial, las víctimas permanecían aprehendidas por una investigación vinculada al presunto robo de un vehículo cuando una turba de entre 150 y 200 personas irrumpió en dependencias policiales y del Ministerio Público, para luego trasladarlas hasta otro sector del poblado, donde fueron asesinadas y posteriormente calcinadas.

La autoridad explicó que, debido al clima de tensión y falta de garantías en la zona, el personal fiscal fue replegado temporalmente al municipio de Llallagua, desde donde se continúan coordinando los actos investigativos.

Aparicio confirmó que ya existen personas identificadas como presuntos partícipes del crimen, aunque evitó brindar mayores detalles para no entorpecer el proceso.

La investigación fue abierta por el delito de asesinato, que contempla una pena de hasta 30 años de cárcel sin derecho a indulto, mientras la Fiscalía avanza en la toma de declaraciones y otros peritajes para esclarecer este caso que ha causado conmoción en el país.

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