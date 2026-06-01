La desaparición de Antônio Marcos dos Santos Filho, de 23 años, conocido popularmente como “Gordinho da Revoada”, ha causado conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Porto Velho, en Brasil, luego de que se difundiera un video que presuntamente muestra sus últimos momentos con vida antes de una posible ejecución.

Antônio Marcos, quien trabajaba como conductor por aplicación, permanece desaparecido y hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su paradero. El caso cobró repercusión tras la circulación de imágenes en redes sociales en las que aparece en una zona de monte, aparentemente bajo amenaza.

En el video, el joven intenta explicar la situación en la que estaba involucrado y menciona a varias personas relacionadas con un supuesto conflicto. Según sus propias declaraciones, habría sido implicado en hechos ajenos y responsabilizado por una situación que, asegura, no provocó.

Durante la grabación también envía un último mensaje a sus familiares. “Entrego mi vida a Dios, principalmente. Un abrazo para mi padre, para mi madre…”, dice antes de que el registro se interrumpa abruptamente. De acuerdo con los reportes difundidos, tras sus palabras se escuchan disparos de arma de fuego.

Las circunstancias del hecho aún están rodeadas de incertidumbre. Informaciones preliminares apuntan a que el crimen pudo haber ocurrido en la región de Guajará-Mirim, en la frontera entre Brasil y Bolivia, o incluso en territorio boliviano, hipótesis que deberá ser confirmada por las investigaciones, según medios de Brasil.

Aunque el video es analizado por las autoridades como parte de las pesquisas, hasta ahora el cuerpo del joven no ha sido localizado.

La falta de noticias sobre Antônio Marcos y la ausencia de sus restos han incrementado la angustia de su familia, que en los últimos días intensificó una campaña en redes sociales para pedir ayuda a la población y obtener información que permita avanzar en la búsqueda.

“Por favor, devuelvan el cuerpo. Déjennos darle un último adiós digno y en paz. Por el dolor de una madre, de una familia desesperada”, señala uno de los mensajes compartidos por sus familiares.

Mientras continúa la investigación, allegados al joven piden colaboración ciudadana y solicitan que cualquier persona que tenga información sobre el caso la comunique a las fuerzas de seguridad para ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Fuente: Jornal Rondonia



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