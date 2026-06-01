Mercados de La Paz lucen vacíos y denuncian alza de precios por bloqueos

La escasez de alimentos y el incremento de precios comienzan a sentirse con mayor fuerza en los mercados de la ciudad de La Paz.

En la Garita de Lima, uno de los centros de abastecimiento más concurridos de la sede de gobierno, varios puestos estuvieron cerrados durante el fin de semana, reflejando las dificultades para el ingreso de productos debido a los conflictos sociales que ya cumplen 31 días.

Comerciantes señalaron que productos de primera necesidad como el pollo, la carne de res y la carne de cerdo llegan en cantidades reducidas y con costos mucho más elevados que semanas atrás.

Según relataron, algunos cortes de carne de res que antes se comercializaban alrededor de Bs 80 el kilo ahora alcanzan los Bs 110, mientras que la carne de cerdo también habría superado ese precio.

La situación afecta tanto a vendedores como a consumidores. Las caseras aseguran que, pese al aumento de precios, las ventas continúan bajas debido a que muchas familias ya no cuentan con recursos suficientes para realizar compras habituales. Además, otros productos como el tomate también registran incrementos que dificultan su comercialización.

“Todo está caro y ya no estamos vendiendo como debería ser”, lamentó una comerciante del mercado, quien afirmó que cada vez son menos las personas que pueden adquirir alimentos en las cantidades acostumbradas.

Los vendedores y vecinos expresaron su preocupación por la prolongación de los bloqueos y pidieron soluciones urgentes que permitan restablecer el abastecimiento. Mientras persiste la incertidumbre, cientos de familias paceñas enfrentan dificultades para acceder a productos básicos y sostener su economía diaria.

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