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Bajo nivel del río Mamoré suspende paso de pontones y deja vehículos varados

La reducción del caudal del río Mamoré obligó a paralizar el servicio de pontones, dejando decenas de vehículos varados mientras se habilita un puerto alternativo para restablecer el tránsito.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/05/2026 19:53

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Foto: Gentileza Pedro Nina, Sindicato de Transporte Isireri.
Beni, Bolivia

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El descenso del nivel del río Mamoré provocó la suspensión temporal del cruce de vehículos livianos y pesados mediante los pontones que conectan ambas riberas, afectando el tránsito en una de las principales rutas del departamento del Beni.

Foto: Gentileza Pedro Nina, Sindicato de Transporte Isireri.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la medida fue asumida debido a las condiciones actuales del río, que impiden el funcionamiento seguro de las embarcaciones utilizadas para el transporte vehicular.

Ante esta situación, personal operativo y maquinaria pesada trabajan en la habilitación de un puerto de emergencia que permita restablecer la conexión vial en el sector de Puerto Ganadero, punto estratégico para el acceso hacia San Ignacio de Moxos.

Las labores consisten en la remoción de arena y lodo, además de la adecuación de una nueva plataforma de acceso que garantice la estabilidad del terreno y la seguridad de los usuarios.

Mientras continúan los trabajos, cientos de vehículos de carga, transporte público y particulares permanecen detenidos en ambos márgenes del río, a la espera de que se concluya la habilitación del nuevo puerto y se reanude el servicio de cruce.

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