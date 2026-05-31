Se viene un fin de semana extra largo: ¿cuántos feriados quedan en Bolivia?

Con la llegada de Corpus Christi, que este año se conmemora el jueves 4 de junio, pero el feriado se extiende hasta el viernes 5, varios bolivianos se preparan para un nuevo descanso prolongado.

Sin embargo, aún quedan otras fechas importantes en el calendario nacional que también podrían generar fines de semana largos durante lo que resta del año.

El Gobierno, a través de la emisión del Decreto Supremo N° 5521, estableció la declaración de feriados adicionales, así como el traslado de algunos ya existentes para la gestión 2026, con el objetivo de promover el movimiento económico y el turismo interno mediante la generación de fines de semana largos.

Después de junio, los feriados pendientes en Bolivia son:

Lunes 22 de junio: Se traslada del 21 de junio el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño

Jueves 6 y viernes 7 de agosto: conmemoración de la Independencia de Bolivia

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Difuntos

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Estas fechas podrían convertirse en nuevos fines de semana largos, beneficiando al turismo y a la actividad económica en distintas regiones del país.

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