En la zona de Villa Primero de Mayo en Santa Cruz, se registraron enfrentamientos entre trabajadores de delivery y la policía tras un supuesto ataque a un repartidor. El conflicto dejó como saldo 11 adultos detenidos y dos menores, quienes inicialmente fueron aprehendidos en medio del operativo.

“Los dos menores recibieron libertad pura y simple en la mañana de este sábado y ya se encuentran con sus progenitores”, confirmó la abogada

Los 11 adultos permanecen en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras familiares y activistas se mantienen en una vigilia frente a la institución.

“Se espera que el juez individualice a cada uno de los implicados y que la audiencia se realice lo antes posible”, señalaron

Acusaciones y contexto

El Ministerio Público imputó a los adultos por robo agravado, asociación delictuosa, lesiones graves y leves, y obstrucción de funciones policiales. Sin embargo, los abogados y familiares sostienen que algunos de los detenidos fueron capturados sin pruebas suficientes, y que la mayoría de los afectados no participaron directamente en los hechos.

“El fiscal debe ser objetivo y garantizar la presunción de inocencia, porque ni el policía afectado pudo identificar a los 11 detenidos como responsables de sustraer su arma”, indicó un abogado defensor.

El caso refleja la tensión en la zona, donde vecinos y trabajadores del delivery han denunciado inseguridad y piden garantías para realizar sus labores sin violencia. La resolución de las medidas cautelares será clave para definir si los adultos recuperan libertad temporal o si se adoptan restricciones adicionales mientras continúa la investigación.

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