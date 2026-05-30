Hallan sin vida a un taxista en Viacha y pobladores casi linchan a los presuntos autores

Un taxista fue encontrado sin vida en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, luego de haber sido apuñalado en varias ocasiones. Su cuerpo fue hallado en un río cercano al puente Kalacacha.

Tras conocerse el crimen, vecinos de la zona lograron identificar y retener a tres jóvenes señalados como los presuntos responsables del asesinato. Los sospechosos fueron trasladados hasta la plaza principal de Viacha, donde una multitud exigía un castigo ejemplar por la muerte del conductor.

Encuentran muerto a un taxista en Viacha; vecinos casi linchan a los presuntos responsables

Según los reportes preliminares, la víctima, de 33 años, habría recibido al menos siete puñaladas. Las imágenes difundidas muestran a los acusados rodeados por decenas de personas, quienes los sometieron a chicotazos.

La tensión fue creciendo debido a que algunos pobladores plantearon aplicar justicia comunitaria e incluso amenazaron con linchar a los presuntos implicados. Ante esta situación, efectivos policiales se movilizaron hasta el lugar para evitar que la situación derivara en un hecho mayor.

Los tres jóvenes fueron puestos bajo custodia policial mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar su grado de responsabilidad en el asesinato del taxista.

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