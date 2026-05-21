Policía analiza pistas clave para identificar a los asesinos de delivery en Montero

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con los operativos para identificar y capturar a los responsables del asesinato de Pablo Alexis Claros Barriga, el joven de 22 años que trabajaba como delivery en el municipio de Montero y que perdió la vida tras ser víctima de un hecho delictivo.

El director de la Felcc, Omar Angulo, informó que existe un compromiso asumido con la familia de la víctima para esclarecer el caso y dar con el paradero de los autores.

La autoridad señaló que los investigadores realizan un análisis minucioso de las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas durante las pesquisas.

“Estamos haciendo el análisis a detalle de estas personas, toda vez que tenemos imágenes que nos podrían dar información. En este momento se está cotejando con personas que han salido beneficiadas con medidas sustitutivas y estamos haciendo un análisis de quiénes podrían ser en base a antecedentes y al modus operandi de hechos similares”, indicó Angulo.

Como parte de las investigaciones, la Policía también realizó el desdoblamiento del teléfono celular de la víctima para recopilar elementos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

“Hay una conversación con una menor de edad justo minutos antes del deceso; se la va a citar junto a la Defensoría de la Niñez”, agregó la autoridad policial.

Pablo Alexis Claros Barriga, de 22 años, trabajaba como repartidor desde hace aproximadamente un mes en Montero. Sus familiares exigen justicia y esperan que las investigaciones permitan identificar y capturar a los responsables del crimen.

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