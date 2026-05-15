Guayaramerín: hombre recibió 13 disparos en atraco por 600 mil bolivianos

El Ministerio Público confirmó que el violento hecho registrado en el municipio de Guayaramerín, en el departamento del Beni, corresponde a un robo agravado con asesinato, en el que un hombre perdió la vida tras recibir múltiples disparos y su esposa resultó herida.

El fiscal departamental del Beni, Alex Mendoza, informó que el caso fue abierto tras conocerse el ataque ocurrido en horas de la madrugada del 14 de mayo, cuando las víctimas fueron sorprendidas en su vivienda.

“Una vez que ingresan, hacen saber que se trataría de un atraco y proceden a disparar contra la persona de sexo masculino”, explicó la autoridad, detallando que el ingreso se habría dado luego de forzar las puertas del inmueble.

De acuerdo con la investigación preliminar, los agresores habrían llegado en un vehículo y serían al menos cuatro personas, quienes actuaron de manera directa contra la pareja que descansaba en el segundo piso del domicilio.

El fiscal indicó que la víctima masculina recibió alrededor de 13 impactos de bala, lo que provocó su muerte inmediata, mientras que la mujer fue agredida con golpes en la cabeza y trasladada de emergencia a un centro médico.

“Se ha establecido que el objetivo era sustraer aproximadamente 600.000 bolivianos destinados al pago de proveedores”, señaló Mendoza, quien agregó que el grupo actuó con conocimiento previo de los movimientos económicos de las víctimas.

Asimismo, la Fiscalía no descarta que los autores hayan tenido información interna o cercana sobre la presencia del dinero, aunque por el momento no existen indicios contra familiares.

Las autoridades también analizan imágenes de cámaras de seguridad que muestran el ingreso de los sospechosos al inmueble, mientras continúan los rastrillajes y operativos para identificar y capturar a los responsables.

Finalmente, el Ministerio Público aseguró que el caso se encuentra en etapa preliminar de investigación y que se trabaja en coordinación con la Policía para esclarecer el hecho.

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