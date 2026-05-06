Tragedia en Potosí: mujer es acusada de quitar la vida a su pareja y empujar a su suegra

El Ministerio Público investiga la muerte de un hombre de 29 años en la ciudad de Potosí, presuntamente provocada por su concubina durante una violenta discusión ocurrida en un domicilio de la zona Huachacalla.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que la mujer, identificada como Danitza E.F.C. (28), fue aprehendida e imputada por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves. Actualmente se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

“En la etapa preliminar se colectaron elementos de convicción importantes como el informe circunstancial, el acta de acción directa, el registro del lugar del hecho, el secuestro de indicios materiales y la autopsia de ley, que determinó como causa de muerte un shock hipovolémico”, explicó la autoridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió la madrugada del 4 de mayo, aproximadamente a las 04:00, en un inmueble ubicado en la calle Juana Azurduy, donde la pareja habría sostenido una discusión en presunto estado de ebriedad que derivó en agresiones físicas.

Según las investigaciones, la mujer habría utilizado un arma punzocortante para herir a su concubino en distintas partes del cuerpo. En medio del incidente, la madre de la víctima, de 68 años, también resultó herida tras ser empujada por las escaleras del domicilio.

Ambos fueron trasladados al Hospital Bracamonte, donde el hombre fue sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, falleció en quirófano. La mujer permanece estable.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

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