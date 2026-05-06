Desde la cárcel: Robinho se enfurece con Neymar por agredir a su hijo y pide que sea sancionado

La interna en el Santos FC sumó un nuevo capítulo polémico luego de que Robinho reaccionara con dureza ante un episodio protagonizado por Neymar y su hijo durante una práctica.

Según reportes surgidos en Brasil, el conflicto se desató tras una jugada individual de Robinho Jr. que no terminó en gol y generó molestias en el capitán del equipo. El cruce verbal entre ambos escaló rápidamente, hasta derivar en una agresión física que obligó al joven a retirarse del entrenamiento visiblemente afectado.

Desde prisión, donde cumple una condena de nueve años, Robinho expresó su indignación por lo sucedido. El exjugador solicitó que se esclarezcan los hechos con la difusión de imágenes y pidió una sanción económica para Neymar, marcando un quiebre evidente en la relación cercana que ambos mantenían.

El entorno del juvenil también tomó posición y no descarta acudir a instancias legales si el club no toma medidas claras. Aunque trascendió que Neymar intentó disculparse en el vestuario, el episodio dejó un ambiente tenso dentro del plantel.

Todo esto ocurre en medio de un presente deportivo irregular para Santos, que lucha por salir de la zona baja en el Brasileirao y busca recomponerse en la Copa Sudamericana, donde enfrenta mayor presión tanto dentro como fuera de la cancha.

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