Bolivia y Brasil cierran filas contra el narcotráfico: activan ofensiva conjunta desde Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra se convierte este 6 y 7 de mayo en el escenario clave de una nueva ofensiva regional contra el narcotráfico. Bolivia y Brasil instalaron la XIII Comisión Mixta sobre Drogas y Temas Conexos, un encuentro estratégico que busca fortalecer la cooperación operativa, el intercambio de inteligencia y la coordinación institucional frente al avance del crimen organizado transnacional.

La reunión refleja un renovado acercamiento entre ambos países en uno de los temas más sensibles de su agenda común: el control de una extensa y vulnerable frontera compartida, donde operan redes vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y otras economías ilegales.

“Bolivia y Brasil comparten una gran frontera, pero también una gran responsabilidad”, afirmó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, al destacar la magnitud del desafío.

La autoridad advirtió que el narcotráfico no solo utiliza estas zonas como rutas de tránsito, sino que también consolida estructuras financieras ilegales. “Si no seguimos el dinero, las organizaciones criminales se reconstruyen. Si no golpeamos su economía, simplemente se reconfiguran”, alertó.

Durante las dos jornadas, las delegaciones abordarán cinco ejes centrales: reducción de la oferta de drogas, control de sustancias químicas, cultivos de coca y desarrollo alternativo, reducción de la demanda, y la lucha contra el lavado de activos con cooperación jurídica internacional.

Justiniano subrayó que uno de los resultados esperados es la designación de nuevos oficiales de enlace y la ejecución de operativos coordinados entre ambos países. “Tenemos una frontera común y necesitamos una respuesta común. Así como el narcotráfico cruza fronteras, nuestra lucha también debe hacerlo”, enfatizó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, remarcó que este encuentro se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por hechos delictivos en Santa Cruz, como el sicariato y sus vínculos con redes criminales.

“La importancia de esta reunión es aún mayor porque estamos viendo un incremento de la violencia asociada al crimen organizado. Esto responde también a una decisión política al más alto nivel entre Bolivia y Brasil”, señaló.

Oviedo explicó que esta comisión da continuidad a acuerdos bilaterales impulsados tras recientes contactos entre autoridades de ambos países, y destacó la necesidad de ampliar la cooperación internacional.

“El objetivo es reconectarnos con agencias de inteligencia y fuerzas policiales de América Latina, Norteamérica, Europa y Medio Oriente para enfrentar de manera integral el narcotráfico, la violencia y el terrorismo”, sostuvo.

La XIII Comisión Mixta no solo busca evaluar avances previos, sino también proyectar nuevas estrategias conjuntas en un escenario donde las organizaciones criminales operan cada vez con mayor sofisticación y alcance global.

Conferencia brindada por autoridades en Santa Cruz

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