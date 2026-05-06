Destruyen 12 fábricas de pasta base en operativo en el trópico cochabambino

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó un operativo en el trópico de Cochabamba que derivó en la incineración de 12 fábricas móviles de pasta base de cocaína, instaladas en inmediaciones del río Ichilo, en la localidad de Bulo Bulo.

Durante la intervención, los agentes también encontraron y destruyeron importantes cantidades de insumos químicos utilizados para la elaboración de sustancias controladas, según el reporte oficial.

De acuerdo con el detalle, además de las 12 fábricas, fueron incinerados 2.050 litros de “agua rica”, 1.400 litros de gasolina y sustancias como ácido, carbonato de sodio y cemento, elementos para la producción de droga.

El operativo forma parte de las acciones de interdicción que se desarrollan en la región, considerada una zona estratégica para el narcotráfico debido a su geografía y difícil acceso.

Desde la Felcn aseguraron que este tipo de intervenciones continuarán con el objetivo de desarticular organizaciones dedicadas a la producción de droga, tanto en Cochabamba como en otras regiones del país.

El golpe representa un nuevo intento de frenar la actividad ilegal en el trópico, donde periódicamente se detectan instalaciones clandestinas destinadas a la fabricación de pasta base de cocaína.

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