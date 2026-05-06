Cae "paracaidista" en el Trópico: Robaban llantas de camiones en pleno movimiento

En una efectiva intervención policial y tras la alerta de pobladores de la zona, se logró desarticular parcialmente una banda dedicada al "paracaidismo de carretera". Esta modalidad delictiva, que consiste en abordar camiones en movimiento para sustraer mercadería, culminó esta vez con un aprehendido, un vehículo secuestrado y la recuperación de neumáticos nuevos.

El "modus operandi" en la carretera

El hecho se registró en la carretera principal al Trópico, cuando los delincuentes interceptaron un camión de alto tonelaje. Según el reporte oficial, los sujetos aprovecharon que el vehículo estaba en marcha para escalar su estructura y violentar los precintos de seguridad de la carga.

Una vez arriba, los denominados "paracaidistas" procedieron a lanzar llantas nuevas directamente hacia la capa asfáltica. Detrás del camión, un vehículo particular tipo Noa seguía de cerca el trayecto para recolectar el botín que iba quedando sobre la vía.

Pobladores y efectivos policiales lograron sorprender a los delincuentes en el momento en que recogían la mercadería robada.

Aprehendido: El conductor del vehículo tipo Noa fue capturado en el lugar y puesto a disposición de las autoridades.

Prófugo: Un segundo implicado logró evadir el cerco policial y se dio a la fuga por la maleza de la zona.

"Los delincuentes aprovechan el trayecto y la velocidad reducida en ciertos tramos para trepar a los camiones y arrojar la mercadería. En esta ocasión, se logró recuperar los neumáticos y secuestrar el motorizado utilizado para el robo", detalló el informe policial.

Recuperación de mercadería

El operativo permitió recuperar la totalidad de las llantas sustraídas, las cuales eran mercadería nueva de alto valor. El sujeto aprehendido se encuentra bajo investigación para determinar su vínculo con otros robos similares reportados recientemente en la ruta Cochabamba-Santa Cruz.

La Policía Boliviana ha intensificado los patrullajes en la zona para prevenir este tipo de asaltos que ponen en riesgo tanto la seguridad de la carga como la vida de los transportistas y de los propios delincuentes al realizar maniobras peligrosas sobre vehículos en movimiento.

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