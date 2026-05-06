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Policial

Autoridades realizan el levantamiento de un cuerpo encontrado carbonizado en La Angostura

Un poblador alertó a las autoridades a las 11:00 a.m. tras descubrir que los restos humanos todavía presentaban fuego activo.

Ximena Rodriguez

05/05/2026 20:39

Santa Cruz

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El Instituto de Investigación Forense (IDIF), en coordinación con la Felcc y el Ministerio Público, procedió hace instantes al levantamiento legal de un cadáver carbonizado en la zona de La Angostura en Santa Cruz. Los peritos de criminalística trabajan en la escena, ubicada a pocos metros del río.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 11:00 a.m. por un poblador local, quien se percató de la presencia de los restos humanos en la entrada de una propiedad rural. Extraoficialmente se conoce que los exámenes forenses serán determinantes para confirmar científicamente si el sexo de la víctima es femenino.

Detalles del hallazgo

De acuerdo con los reportes preliminares, el cuerpo todavía presentaba fuego activo al momento de ser descubierto, lo que desató una alerta inmediata entre los residentes de esta zona de El Torno. El propietario del terreno donde se suscitó el hecho acudió rápidamente a la subalcaldía local para dar aviso sobre el macabro escenario.

La subalcaldesa de la zona, Lidia Cazón, informó que al llegar al sitio se evidenció el uso de materiales combustibles para incinerar los restos. “El cuerpo sigue ardiendo, parece que han quemado cartones encima; está en la entrada de un chaco, en la bajada del río”, detalló la autoridad local ante los medios.

Investigación en curso

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron al área para recolectar cualquier indicio que permita identificar a los responsables. Tras completar el trabajo de campo, los investigadores esperan los resultados de laboratorio para esclarecer las circunstancias de este violento suceso.

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