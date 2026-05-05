Paro de choferes: trufis Santa Cruz–Montero dejan de operar y van a bloqueos

Ante el anuncio de un paro por parte de los choferes de Bolivia, los últimos trufis que cubren la ruta interprovincial entre Santa Cruz y Montero partieron este martes confirmando su adhesión a la medida y el inicio de bloqueos.

En un recorrido realizado por la parada de trufis, conductores informaron que se trataba de los últimos vehículos en salir antes de la suspensión del servicio.

“Estamos saliendo los últimos móviles que estamos aquí en Santa Cruz porque tenemos que llegar a Montero y apoyar a nuestras colegas a acatar el paro que nos convocaron”, señaló uno de los choferes.

De acuerdo con el testimonio, solo tres unidades realizaron el último recorrido. “Sí, los últimos tres. Nos quedamos porque teníamos que cumplir el horario y ya nos vamos; no vienen más en camino”, afirmó.

Los transportistas indicaron que el punto de concentración será en Montero, específicamente en el surtidor Muyurina, donde se reunirán para iniciar las medidas de presión. Consultados sobre la posibilidad de bloqueos, confirmaron que la protesta incluirá la interrupción de vías. “Sí, efectivamente”, respondió el conductor.

El sector aseguró que la decisión responde a demandas no atendidas por las autoridades, entre ellas problemas vinculados al combustible y otras condiciones que afectan su trabajo.

“Han dado cierto tiempo para que haya reuniones y no se dio nada. Hasta anoche estaban esperando, pero no hubo respuesta, así que se ratificó el bloqueo”, explicó.

Con esta medida, el transporte interprovincial se suma a la jornada de protesta, generando incertidumbre entre los usuarios que dependen de este servicio para trasladarse entre Santa Cruz y Montero.

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