TEMAS DE HOY:
Oruro Ola de sicariatos atraco violento

24ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Concejal D’arruda: "Hoy inicia un nuevo tiempo para Santa Cruz"

El concejal Nicolás D’arruda afirmó que el trabajo comenzará de inmediato con acciones como bacheo, limpieza de espacios públicos y la revisión de pendientes en el Concejo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

04/05/2026 22:17

Nicolás D'arruda, concejal
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras la posesión de las nuevas autoridades municipales, el concejal Nicolás D’arruda destacó que este 4 de mayo marca el inicio de una nueva etapa para la capital cruceña y aseguró que el trabajo comenzará de inmediato.

“Hoy día es un día de alegría, es un día de esperanza, porque hoy inicia un nuevo tiempo para Santa Cruz”, expresó la autoridad municipal al finalizar los actos oficiales desarrollados en la plaza 24 de Septiembre.

D’arruda también cuestionó la gestión saliente y afirmó que “han sido cinco años desastrosos”, señalando que ahora corresponde encarar una etapa de recuperación para la ciudad.

En esa línea, anunció que desde la noche de este lunes comenzarán las primeras acciones de la nueva administración. “Santa Cruz no puede esperar un minuto más”, sostuvo.

Entre las tareas inmediatas mencionó brigadas de bacheo, limpieza de espacios públicos y la revisión de asuntos pendientes dentro del Concejo Municipal.

Además, indicó que una de las prioridades será retomar el tratamiento de la Carta Orgánica municipal y continuar la defensa del mercado Mutualista. “Esta semana vamos a tener novedades al respecto”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD