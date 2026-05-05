Concejal D’arruda: "Hoy inicia un nuevo tiempo para Santa Cruz"

Tras la posesión de las nuevas autoridades municipales, el concejal Nicolás D’arruda destacó que este 4 de mayo marca el inicio de una nueva etapa para la capital cruceña y aseguró que el trabajo comenzará de inmediato.

“Hoy día es un día de alegría, es un día de esperanza, porque hoy inicia un nuevo tiempo para Santa Cruz”, expresó la autoridad municipal al finalizar los actos oficiales desarrollados en la plaza 24 de Septiembre.

D’arruda también cuestionó la gestión saliente y afirmó que “han sido cinco años desastrosos”, señalando que ahora corresponde encarar una etapa de recuperación para la ciudad.

En esa línea, anunció que desde la noche de este lunes comenzarán las primeras acciones de la nueva administración. “Santa Cruz no puede esperar un minuto más”, sostuvo.

Entre las tareas inmediatas mencionó brigadas de bacheo, limpieza de espacios públicos y la revisión de asuntos pendientes dentro del Concejo Municipal.

Además, indicó que una de las prioridades será retomar el tratamiento de la Carta Orgánica municipal y continuar la defensa del mercado Mutualista. “Esta semana vamos a tener novedades al respecto”, afirmó.

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