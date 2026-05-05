Educación en Cochabamba: Clases virtuales o tolerancia ante el paro de transporte este martes

Ante el anuncio de un paro de transporte programado para este martes 5 de mayo, la Dirección Departamental de Educación (DDE) ha emitido directrices para garantizar la continuidad de la formación académica, dejando la logística de las labores escolares en manos de las autoridades locales.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, informó que se ha instruido a las direcciones distritales aplicar criterios de flexibilidad y tolerancia, o incluso el cambio a la modalidad virtual, dependiendo de la situación específica de cada zona.

Puntos clave de la determinación:

Tolerancia en el ingreso: Se ha advertido a las direcciones distritales que permitan flexibilidad en el horario de entrada tanto para estudiantes como para maestros que se vean afectados por el conflicto.

Clases Virtuales: Aquellas unidades educativas que cuenten con las plataformas digitales necesarias y cuya zona se vea severamente afectada por los bloqueos, podrán optar por la educación a distancia.

Decisión Descentralizada: No habrá una instructiva única para todo el departamento; cada dirección distrital deberá evaluar su contexto particular.

"Reitero que la determinación la toman las direcciones distritales de acuerdo a su contexto", enfatizó Veizaga, subrayando que el objetivo es evitar perjuicios académicos sin exponer a la comunidad educativa a dificultades de traslado.

Se insta a los padres y tutores a mantenerse en contacto directo con los canales oficiales de sus respectivas unidades educativas para confirmar si mañana se aplicará el horario de tolerancia o si las actividades se trasladarán a la modalidad virtual de manera excepcional.

Mira la programación en Red Uno Play