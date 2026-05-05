TEMAS DE HOY:
Oruro Ola de sicariatos atraco violento

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

9ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Educación en Cochabamba: Clases virtuales o tolerancia ante el paro de transporte este martes

El director departamental, Edgar Veizaga, delegó a las direcciones distritales la potestad de elegir la modalidad según su contexto, priorizando la seguridad de estudiantes y maestros ante la falta de movilidad.

Milen Saavedra

04/05/2026 21:35

Educación en Cochabamba: Clases virtuales o tolerancia ante el paro de transporte este martes
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Ante el anuncio de un paro de transporte programado para este martes 5 de mayo, la Dirección Departamental de Educación (DDE) ha emitido directrices para garantizar la continuidad de la formación académica, dejando la logística de las labores escolares en manos de las autoridades locales.

El director departamental de Educación, Edgar Veizaga, informó que se ha instruido a las direcciones distritales aplicar criterios de flexibilidad y tolerancia, o incluso el cambio a la modalidad virtual, dependiendo de la situación específica de cada zona.

Puntos clave de la determinación:

  • Tolerancia en el ingreso: Se ha advertido a las direcciones distritales que permitan flexibilidad en el horario de entrada tanto para estudiantes como para maestros que se vean afectados por el conflicto.

  • Clases Virtuales: Aquellas unidades educativas que cuenten con las plataformas digitales necesarias y cuya zona se vea severamente afectada por los bloqueos, podrán optar por la educación a distancia.

  • Decisión Descentralizada: No habrá una instructiva única para todo el departamento; cada dirección distrital deberá evaluar su contexto particular.

"Reitero que la determinación la toman las direcciones distritales de acuerdo a su contexto", enfatizó Veizaga, subrayando que el objetivo es evitar perjuicios académicos sin exponer a la comunidad educativa a dificultades de traslado.

Se insta a los padres y tutores a mantenerse en contacto directo con los canales oficiales de sus respectivas unidades educativas para confirmar si mañana se aplicará el horario de tolerancia o si las actividades se trasladarán a la modalidad virtual de manera excepcional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD