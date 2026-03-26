La Paz no se detiene: La población se trasladó en motos, bicicletas y teleféricos en jornada de paro

El paro del transporte en La Paz paralizó los motores habituales, pero no la necesidad de la población. Con las principales vías bloqueadas, motociclistas, ciclistas y ciudadanos a pie se convirtieron en protagonistas de una jornada marcada por la improvisación.

En la zona sur, el panorama cambió por completo. Ante la ausencia de buses, trabajadores de delivery y motociclistas particulares comenzaron a ofrecer transporte, con tarifas que oscilaron entre 20 y 30 bolivianos por carrera.

“Depende del recorrido… hay gente que está ayudando”, comentaron algunos conductores improvisados.

Tensiones y tarifas elevadas

Este transporte alternativo, sin embargo, no fue bien recibido por todos. Desde los puntos de bloqueo, algunos transportistas criticaron estas acciones.

“Todos deberíamos unirnos y protestar”, señalaron, cuestionando que se genere un negocio paralelo en medio del paro.

Al mismo tiempo, usuarios calificaron las tarifas como excesivas, aunque reconocieron que no tenían otra opción para movilizarse.

Teleférico colapsado y largas esperas

Las estaciones de Mi Teleférico se vieron desbordadas, con filas extensas y esperas de hasta dos horas.

“Sí, hemos llegado tarde… pero no queda de otra”, relató una madre de familia.

A pesar de la saturación, muchos coincidieron en que el sistema por cable fue la principal alternativa de transporte durante la jornada.

Extranjeros sorprendidos y largas caminatas

El paro también afectó a ciudadanos extranjeros, quienes se vieron obligados a caminar largas distancias para llegar a sus destinos, incluso hasta el aeropuerto.

“Vinimos de vacaciones y no sabíamos del paro”, comentó un turista, mientras avanzaba a pie con su equipaje.

La falta de información y transporte generó confusión y molestias entre los visitantes.

Ingenio frente a la crisis

Bicicletas, caminatas de varios kilómetros y transporte improvisado marcaron una jornada donde la población demostró capacidad de adaptación.

Sin embargo, el costo físico y económico fue alto para muchos paceños, evidenciando el impacto real de las medidas de presión en la vida cotidiana.

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