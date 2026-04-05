Conflicto por combustible: transportistas de Oruro van a paro indefinido desde este lunes

El autotransporte en Oruro confirmó un paro indefinido con bloqueo de carreteras a partir de este lunes, en protesta por la mala calidad del combustible que, aseguran, está afectando gravemente sus vehículos.

La medida fue anunciada tras una reunión del sector, donde se determinó iniciar un paro general a nivel departamental, incluyendo el cierre de fronteras.

Reclamo por gasolina “plus”

Los transportistas señalaron que el principal problema radica en el uso de la denominada gasolina “plus”, la cual, según denuncian, estaría generando daños en los motores.

“Este tipo de combustible nos está haciendo daño a todos los motores que son nuestras herramientas de trabajo”, afirmó el dirigente Lucio Méndez.

Sin respuesta del Gobierno

El dirigente explicó que el sector intentó previamente instalar mesas de diálogo con autoridades nacionales para abordar la situación, pero no obtuvieron respuestas.

“Estamos pidiendo que este combustible deje de circular de inmediato y no salga más de las estaciones de servicio”, sostuvo.

Exigen suspensión inmediata

Entre las principales demandas, los transportistas exigen la suspensión de la gasolina “plus” y el restablecimiento de condiciones adecuadas en el suministro de carburantes.

Advirtieron que la falta de soluciones los obligó a asumir medidas de presión.

Medida desde este lunes

El paro indefinido comenzará en las próximas horas y podría afectar la transitabilidad en rutas clave del departamento, además de las conexiones fronterizas.

El conflicto se suma a la creciente preocupación del sector transporte a nivel nacional por la calidad del combustible, mientras se aguarda una respuesta de las autoridades.

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