Alcaldía anuncia retiro de concesiones de rutas y transporte libre ante paro de micreros

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, anunció que el Gobierno Municipal trabaja en una resolución para eliminar todas las concesiones de rutas otorgadas a cuatro sindicatos del autotransporte urbano, como medida frente al paro de micreros que ya cumple cuatro días consecutivos.

“Estamos trabajando en la resolución de eliminación de todo lo que son concesiones de rutas que se les ha entregado al autotransporte de los cuatro sindicatos. Les dije: vamos a sancionarlos y ya lo estamos haciendo. La segunda medida es retirar el servicio de transporte público y trabajar en una resolución para transporte libre en Santa Cruz”, indicó Fernández durante una conferencia de prensa.

El burgomaestre hizo un llamado al Concejo Municipal y a los transportistas para que reflexionen sobre la difícil situación económica que atraviesa la población. “Ojalá que en las próximas horas tomen conciencia de que la gente está viviendo una crisis económica y no podemos seguir golpeando la situación difícil que viven los vecinos”, enfatizó.

El conflicto surge tras el repliegue de los micreros, quienes paralizaron sus labores argumentando que el incremento en los costos de los combustibles los obliga a trabajar a pérdida. En ese sentido, el sector plantea elevar la tarifa del transporte urbano de Bs 2,30 a Bs 4.

Mientras tanto, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra instaló la tarde de este lunes una sesión extraordinaria en la que se analizará el estudio de costos presentado por la Alcaldía. Dicho informe contempla la aplicación de una tarifa transitoria de Bs 3 para el transporte urbano, como posible salida al conflicto que mantiene sin servicio a miles de ciudadanos.

