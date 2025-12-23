¡ATENCIÓN! Alerta Naranja por lluvias y tormentas en seis departamentos hasta el viernes

El Senamhi ha declarado Prioridad Naranja en seis departamentos de Bolivia debido al pronóstico de lluvias moderadas a temporalmente fuertes. Según el informe técnico, el evento climatológico inició la madrugada de este lunes 22 y se mantendrá vigente durante toda la semana, con montos acumulados de agua que podrían alcanzar los 90 milímetros en las zonas más críticas.

Regiones bajo alerta y montos acumulados

La alerta rige para las siguientes áreas, clasificadas por el nivel de intensidad esperado:

Santa Cruz: Las lluvias afectarán a las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, y sectores de Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Chiquitos y Cordillera (60-90 mm). En los valles (Vallegrande, Florida y Caballero), se esperan entre 30 y 60 mm.

La Paz: Alerta en el norte y yungas, incluyendo provincias como Iturralde, Franz Tamayo, Sud y Nor Yungas, Caranavi y el norte de Murillo y Larecaja (60-90 mm).

Cochabamba: El Trópico (Chapare, Tiraque y Carrasco) recibirá las mayores precipitaciones (60-90 mm), mientras que en el Cercado y el resto de los valles se prevén entre 30 y 60 mm.

Beni: Provincias Marbán, Moxos, Cercado y el sur de Yacuma y Ballivián (60-90 mm).

Tarija y Chuquisaca: El Chaco boliviano (Gran Chaco, Luis Calvo y Hernando Siles) registrará acumulados de hasta 90 mm. En las zonas de valles de ambos departamentos, los montos oscilarán entre 30 y 60 mm.

Significado de la Alerta Naranja

De acuerdo con el protocolo del Senamhi, el nivel naranja representa una amenaza importante. Se trata de fenómenos no habituales que conllevan un grado de peligro para las actividades cotidianas de la población.

Se recomienda a la población, especialmente a quienes transitan por carreteras en zonas de los Yungas y el Trópico, extremar precauciones ante la posibilidad de visibilidad reducida y terrenos inestables. Asimismo, se aconseja resguardarse durante las tormentas eléctricas aisladas previstas para estos días.

Aviso del Senamhi.

Mira la programación en Red Uno Play