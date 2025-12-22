“La Navidad cambia, pero el amor queda”: el emotivo mensaje de la esposa de Bruce Willis

La Navidad ya no es la misma en la familia de Bruce Willis. El icónico protagonista de Duro de matar atraviesa una etapa compleja debido a la demencia frontotemporal que padece, una enfermedad que, según su entorno, avanzó de forma significativa en los últimos meses.

A través de sus redes sociales y su blog personal, Emma Heming, esposa del actor, compartió un emotivo y honesto mensaje sobre cómo vive estas fiestas en un contexto muy distinto al de años anteriores.

Willis, de 69 años, ya no reconoce a algunos de sus seres queridos y no puede comunicarse verbalmente, lo que ha cambiado por completo la dinámica familiar.

UNA NAVIDAD DIFERENTE

Emma recordó que la Navidad siempre fue una de las celebraciones favoritas de Bruce, lo que vuelve el momento aún más sensible.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla ahora llegan envueltos en dolor. Lo sé porque lo estoy viviendo”, escribió. “Aprendí que las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”.

La esposa del actor destacó que lo que más disfrutaba Willis en esta época era la energía, las tradiciones y el tiempo en familia. En Estados Unidos, la celebración principal se vive la mañana del 25 de diciembre, cuando se abren los regalos y se comparte el desayuno.

“Bruce era quien hacía los panqueques, salía a jugar a la nieve con las nenas y estaba presente todo el día”, recordó con nostalgia.

ENTRE LA TRISTEZA Y LA GRATITUD

Heming confesó que la enfermedad no borra los recuerdos, pero sí crea una distancia dolorosa entre el pasado y el presente.

“Me encuentro maldiciendo su nombre mientras lucho con las luces navideñas o hago tareas que antes eran suyas. No porque esté enojada con él, nunca eso, sino porque extraño cómo lideraba la Navidad”, expresó con sinceridad.

Pese al dolor, remarcó que su familia sigue apostando por celebrar:

“Seguiremos abriendo regalos y desayunando juntos. Esta vez yo haré los panqueques. Habrá risas, abrazos y seguramente lágrimas. La alegría no anula la tristeza, y la tristeza no anula la alegría. Coexisten”.

UN GUIÑO CON AMOR

Para cerrar su mensaje, Emma recordó el amor de Bruce por estas fechas y dejó un guiño que emocionó a los fans:

“Nos encanta celebrar la Navidad con él. Y sí, creo que es importante poner Duro de matar, porque es una película navideña”, bromeó.

