El equipo de Christian Nodal rompe el silencio sobre el despido de la violinista Esmeralda Camacho

El equipo de trabajo de Christian Nodal salió al paso de los rumores que inundaron las redes sociales recientemente, desmintiendo de manera categórica que la violinista Esmeralda Camacho haya sido despedida de la agrupación. La aclaración surge luego de que versiones digitales sugirieran que la instrumentista fue separada del staff debido a presiones externas o conflictos sentimentales.

El origen de la controversia

La conversación digital se encendió a raíz de varios videos virales en TikTok grabados durante el Pa’l Cora Tour. En estos clips, se observa a Nodal interactuando de forma cercana con Camacho; en uno de los momentos más comentados, el cantante se acerca a ella con una botella de tequila, gesto que, sumado a miradas interpretadas como "comprometedoras", desató teorías sobre una posible relación sentimental.

La verdadera razón de su ausencia

Ante el ruido generado por periodistas de espectáculos y creadores de contenido, la conductora Flor Rubio retomó declaraciones del entorno cercano al sonorense para aclarar la situación laboral de la violinista, según informa el portal TV Azteca Chihuahua.

Sigue en el equipo: Fuentes oficiales confirmaron que Camacho continúa siendo parte integrante de la banda.

Problemas de visado: Su ausencia en las presentaciones más recientes no se debe a un despido, sino a complicaciones con la renovación de visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos.

Afectación grupal: Esta situación administrativa no es exclusiva de Camacho, ya que ha afectado a otros músicos del staff, impidiendo que el equipo se presente completo en fechas recientes.

Gestos que alimentan el debate

A pesar de la aclaración del equipo, los seguidores de Nodal notaron que el cantante dejó de seguir a la violinista en redes sociales, lo que mantuvo viva la curiosidad de los fans. Por su parte, Esmeralda Camacho mantiene en su biografía oficial que forma parte del grupo musical y continúa siguiendo al intérprete.

Aunque la violinista no ha emitido declaraciones directas, recientemente compartió un video interpretando "Mi mayor anhelo", tema que forma parte del repertorio actual de Nodal, lo que muchos interpretaron como una señal de que la relación profesional sigue vigente.

