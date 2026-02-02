“¡ICE fuera!”: Bad Bunny sacude los Grammy con un discurso político y emotivo

Bad Bunny no solo ganó un Grammy: ganó el momento más político y emotivo de la noche. Al subir al escenario para recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, el artista puertorriqueño inició su discurso con una frase que provocó una reacción inmediata del público.

“Antes de agradecerle a Dios quiero decir: ¡ICE fuera!”, lanzó con firmeza. Bastaron dos palabras para que el auditorio estallara en aplausos y ovaciones, con varios asistentes poniéndose de pie en señal de apoyo.

La superestrella, que ha ganado este galardón en tres de los cinco años de existencia de la categoría, convirtió su discurso en un pronunciamiento directo contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia duramente cuestionada por sus redadas y políticas de deportación contra comunidades latinas en Estados Unidos.

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens”, dijo desde el escenario. “Somos humanos y somos estadounidenses”.

El mensaje no fue aislado. Durante la gala, varios artistas lucieron insignias con la consigna “ICE OUT”, entre ellos Kehlani, Billie Eilish, Justin y Hailey Bieber, Justin Vernon (Bon Iver) y la cantante de jazz Samara Joy, evidenciando un respaldo colectivo al reclamo.

El más reciente álbum de Bad Bunny, Debí tirar más fotos, competía por los cuatro premios principales de la noche. De haber ganado el galardón a Álbum del Año, habría hecho historia como el primer disco íntegramente en español en lograrlo.

La próxima semana, el cantante volverá a marcar un hito: su presentación en el medio tiempo del Super Bowl será la primera realizada completamente en español.

En entrevistas previas, Bad Bunny confesó que evitó realizar giras por Estados Unidos por temor a la presencia de agentes de ICE en sus conciertos, optando en su lugar por una residencia de tres meses y 30 funciones en Puerto Rico.

Tras anunciarse su participación en el Super Bowl, el expresidente Donald Trump calificó la elección como “absolutamente ridícula” y aseguró que no asistiría al partido. A ello se sumaron declaraciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien afirmó que el ICE “estaría por todas partes” durante el evento.

“Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar odio”, dijo Trump.

Lejos de retroceder, Bad Bunny cerró su mensaje con un llamado claro y directo: que el amor, la dignidad y la humanidad sean más fuertes que el miedo y el odio.

Mira la programación en Red Uno Play