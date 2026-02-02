Ni moverse podía: el arriesgado look de Heidi Klum que dividió a los Grammy 2026

Heidi Klum ha vuelto a hacerlo. La modelo alemana, de 52 años, se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Grammy 2026 al lucir el que muchos ya consideran el vestido más extremo, polémico e incómodo de la gala.

Fiel a su espíritu irreverente y divertido —el mismo que despliega cada año en Halloween—, Klum apareció en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con un diseño-escultura completamente a medida que no dejó indiferente a nadie. El vestido, de estética segunda piel, marcaba cada curva de su cuerpo y destacaba por detalles imposibles de pasar por alto, como unos prominentes pezones que añadían aún más provocación al conjunto.

La pieza, firmada por Marina Hoermanseder, fue creada a partir de un molde artesanal de cuero del cuerpo de la ‘top’, posteriormente lacado. El resultado: una obra impactante, visualmente poderosa… pero nada práctica. Su rigidez recordaba al icónico vestido blanco que Rosalía llevó a la Met Gala del año pasado, también de inspiración escultórica.

Desfilando a saltitos

La falta de movilidad fue evidente. Durante su paso por la alfombra roja, la jueza de America’s Got Talent avanzó a pequeños saltos y con ayuda, limitada por la estructura del vestido. Aun así, derrochó glamur, sentido del humor y profesionalismo, asegurándose de posar desde todos los ángulos y dejar claro que el diseño también resaltaba un trasero muy marcado.

El look se completó con un escote palabra de honor, hebillas que rodeaban los costados, tacones de cuero color piel y joyas de diamantes, entre anillos y pendientes, que aportaban brillo extra al estilismo.

En cuanto al beauty look, Klum apostó por una piel luminosa, cejas bien definidas, mejillas sonrosadas y contorneadas, y su clásica melena rubia con raya al medio y brushing liso.

Horas antes de la gala, la modelo compartió en Instagram los detalles de su outfit. En los vídeos, se la veía sonriente y segura mientras era maquillada, recibiendo una avalancha de mensajes de apoyo. “¡Esto es tan empoderante! Presume la figura femenina tal como es”, escribió una seguidora. Otra fue directa: “¡Preciosa!”.

Polémico, incómodo y absolutamente inolvidable: el vestido de Heidi Klum ya es parte de la historia de los Grammy.

Mira la programación en Red Uno Play