¿Crisis en el Al Nassr? Cristiano Ronaldo se negó a jugar su último partido

Cristiano Ronaldo vuelve a generar polémica fuera de las canchas. Esta vez, el portugués sorprendió al negarse a disputar el partido del Al Nassr ante Al-Riyadh por la Liga de Arabia Saudita, en lo que se interpreta como una protesta contra la dirigencia del club.

Inicialmente, se informó que la ausencia de CR7 se debía a un problema muscular, pero esta versión fue desmentida por el diario portugués A Bola. Según el medio, el astro de 40 años considera que al club le falta respaldo estructural y deportivo, sobre todo si se lo compara con otros equipos apoyados directamente por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

El malestar del delantero también habría generado cambios internos en la dirigencia: se decidió retirar atribuciones al director deportivo Simão Coutinho y al director general José Semedo, quienes forman parte del círculo de confianza de Ronaldo dentro del club.

Cristiano Ronaldo mantiene un contrato millonario con el Al Nassr, que asciende a 400 millones de dólares por dos temporadas, incluyendo salario, primas e incentivos. Con 961 goles en su carrera, y a solo 39 de alcanzar los 1000, el futuro del portugués podría estar de regreso en Europa, buscando un nivel de competencia más acorde de cara al Mundial de 2026.

La decisión de CR7 genera expectativas sobre su continuidad en Arabia Saudita y plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.

