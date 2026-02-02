“Gritó los goles desde el cielo”: Blooming rindió emotivo homenaje a Sebastián Vespa

En el clásico cruceño, los jugadores de Blooming rindieron un emotivo homenaje a Sebastián Vespa, joven de 21 años que perdió la vida tras ser atropellado por un micro el pasado viernes en la zona del Primer Anillo de Santa Cruz.

El capitán de la academia, Gabriel Valverde, ingresó al campo portando una fotografía de Sebastián, mientras que otros futbolistas mostraron camisetas en su memoria. Sebastián era un hincha fiel de Blooming, y su recuerdo estuvo presente en cada rincón del estadio Tahuichi Aguilera.

La fotografía compartida por BNN Noticias capturó el momento y llevaba la emotiva descripción: “Hoy Sebastián gritó los goles desde el cielo. Abrazo hasta el cielo, bloominista de corazón”.

El momento más emotivo del homenaje se vivió también con un minuto de silencio en honor al joven, que conmovió tanto a jugadores como a hinchas.

Además, familiares de Sebastián estuvieron presentes en el estadio, recolectando firmas para exigir que el conductor responsable sea sentenciado y se realicen cambios en el código penal y en el sistema de transporte.

