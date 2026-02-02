Intento de robo en vivo: cámaras registran a dos delincuentes en plena acción en Santa Cruz

La inseguridad urbana continúa generando preocupación en Santa Cruz. Este lunes, cámaras de vigilancia captaron a dos delincuentes intentando ingresar a una vivienda en la zona del Cordón Ecológico, cuarto anillo, en plena vía pública.

En el registro se observa cómo los sujetos trepan y verifican que no haya transeúntes, mientras uno vigila y el otro intenta ingresar a la propiedad. La rápida acción de los vecinos permitió grabar la escena y denunciar la situación ante las autoridades locales.

Los habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades policiales y municipales para que se incremente el patrullaje y la vigilancia, buscando prevenir hechos similares que pongan en riesgo la seguridad de los domicilios.

“Necesitamos mayor presencia policial en la zona. No podemos vivir con miedo a que entren a nuestras casas”, señaló un vecino que prefirió mantener su identidad en reserva.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán utilizadas para la investigación y eventual identificación de los delincuentes por parte de la Policía Boliviana.

