Policial

Intento de robo en vivo: cámaras registran a dos delincuentes en plena acción en Santa Cruz

Vecinos del Cordón Ecológico captaron el momento en que dos sujetos trepan para ingresar a una vivienda y piden mayor seguridad en la zona.

Silvia Sanchez

02/02/2026 16:29

Cámaras registran a dos delincuentes en plena acción en Santa Cruz. Imagen captura de video.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La inseguridad urbana continúa generando preocupación en Santa Cruz. Este lunes, cámaras de vigilancia captaron a dos delincuentes intentando ingresar a una vivienda en la zona del Cordón Ecológico, cuarto anillo, en plena vía pública.

En el registro se observa cómo los sujetos trepan y verifican que no haya transeúntes, mientras uno vigila y el otro intenta ingresar a la propiedad. La rápida acción de los vecinos permitió grabar la escena y denunciar la situación ante las autoridades locales.

Los habitantes del sector hicieron un llamado a las autoridades policiales y municipales para que se incremente el patrullaje y la vigilancia, buscando prevenir hechos similares que pongan en riesgo la seguridad de los domicilios.

“Necesitamos mayor presencia policial en la zona. No podemos vivir con miedo a que entren a nuestras casas”, señaló un vecino que prefirió mantener su identidad en reserva.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán utilizadas para la investigación y eventual identificación de los delincuentes por parte de la Policía Boliviana.

 

 

