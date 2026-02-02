“Yo no tengo la culpa”: micro atropella a un ciclista en pleno centro de Santa Cruz

Un grave accidente de tránsito ocurrió este lunes en la intersección de las calles Celso Castedo y Aroma, en pleno centro de Santa Cruz, cuando un micro de transporte público embistió a un ciclista de 44 años, atrapándolo bajo el chasis y arrastrándolo por varios metros antes de detenerse, ante los gritos de los transeúntes.

La víctima, dedicada a la venta de jugos naturales, fue auxiliada de inmediato y trasladada a una clínica cercana, donde su estado de salud aún se mantiene reservado.

El conductor del micro señaló que el accidente se produjo por un error humano:

“Yo estaba mirando de este lado y el señor apareció de este otro. Iba despacio, quería frenar, pero pisé acelerador por equivocación. El señor estaba en contraflecha, yo no tengo la culpa”, afirmó.

Por su parte, la esposa del chofer mencionó que su pareja padece autismo y diabetes, sugiriendo que un episodio relacionado con su salud pudo haber influido en el siniestro:

“Según testigos, mi esposo iba al trabajo. Dice que el micro chocó al ciclista y lo arrastró. Él tiene diabetes y es autista, pudo no estar bien de salud o anímicamente en ese momento”, indicó.

El Unidad de Tránsito de Santa Cruz ya inició la investigación correspondiente para determinar las responsabilidades legales y esclarecer las circunstancias del accidente.

Este hecho vuelve a generar alarma sobre la seguridad de los ciclistas y la responsabilidad de los conductores de transporte público en zonas urbanas altamente transitadas.

Mira la programación en Red Uno Play