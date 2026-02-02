Ramiro Vaca fue presentado oficialmente en el Wydad de Marruecos

Ramiro Vaca, el talentoso volante boliviano, fue presentado oficialmente en el Wydad Casablanca y ya se encuentra concentrado en Marruecos, generando gran expectativa entre la prensa local.

"Finalmente llegamos y estoy muy feliz de estar aquí, ¡viva Wydad!", expresó Vaca tras pisar suelo marroquí, mostrando su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa en su carrera.

El futbolista regresó al fútbol competitivo en enero, primero con la selección boliviana, donde fue titular en los amistosos frente a Panamá y México.

Durante la concentración con la Verde recibió la confirmación de que reforzaría al Wydad Casablanca, donde se unirá a otro compatriota, Moisés Paniagua.

Con esta incorporación, Ramiro Vaca busca consolidarse en el fútbol internacional y aportar su creatividad en el mediocampo del club marroquí, mientras continúa su proceso de regreso al máximo nivel profesional.

