Ramiro Vaca brilló en su retorno al fútbol con la camiseta de la selección

Ramiro Vaca volvió a jugar al fútbol profesional después de ocho meses, defendiendo los colores de la selección nacional en el partido amistoso contra Panamá, disputado la tarde del domingo en el estadio IV Centenario de Tarija.

Visiblemente emocionado, el volante tarijeño de 26 años contó las sensaciones que vivió tras su retorno al balompié nacional, luego de cumplir una sanción por un caso de dopaje positivo registrado en mayo de 2025.

“Retornar a las canchas fue una mezcla de emociones y sensaciones. Pasé ocho meses muy duros y hoy poder volver a jugar, hacer lo que me gusta y ser feliz en una cancha ha sido muy lindo”, expresó.

Vaca confesó que disfrutó del ambiente que le preparó la afición chapaca en el estadio IV Centenario.

“He disfrutado muchísimo, con mi familia en la tribuna y con la gente de Tarija que me ha demostrado cariño y que me quiere mucho”, dijo.

Ramiro Vaca condujo el mediocampo del seleccionado nacional con mucha presencia, siendo el hombre que generó mayor peligro en el arco de Panamá, especialmente con sus remates de media distancia.

