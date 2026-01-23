“El fichaje más esperado”: El Wydad AC de África da la bienvenida al boliviano Ramiro Vaca

El fútbol africano se rinde ante el talento boliviano. El Wydad Athletic Club, uno de los equipos más laureados y populares del continente africano, hizo oficial la contratación de Ramiro Vaca.

Con una presentación cargada de entusiasmo en sus plataformas digitales, el club marroquí confirmó que el ahora ex-Bolívar es la pieza clave que esperaban para reforzar su mediocampo.

La expectativa por el arribo del "10" de La Verde era total en Marruecos. El Wydad, recibió al boliviano destacando su jerarquía internacional.

“Otra estrella boliviana se suma a nosotros, el fichaje más esperado. ¡Bienvenido, Ramiro Vaca!”, publicaron las redes oficiales del club, desatando la euforia de sus seguidores.

Vaca llega a una de las ligas más competitivas de África con el rótulo de figura. Tras su paso por la Academia paceña, el volante ahora buscará conquistar la Champions League Africana y consolidar su nombre en un mercado que sigue de cerca el talento sudamericano.

Con este fichaje, Bolivia vuelve a colocar a uno de sus referentes en la élite del fútbol internacional.

