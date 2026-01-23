¡Ramiro Vaca se va a África! El "10" de Bolívar ficha por el gigante Al-Wydad

El fútbol boliviano pierde a una de sus joyas locales, pero celebra un nuevo legionario. Ramiro Vaca, el talentoso volante creativo y referente absoluto de Bolívar, ha cerrado su traspaso al Al-Wydad AC, equipo histórico del fútbol marroquí y protagonista habitual en los torneos de élite de África. El "10" emprende un nuevo desafío internacional que llevará su fútbol al plano mundial.

Desde la interna de la institución celeste, la salida de Vaca fue confirmada con palabras de gratitud y respeto hacia quien fuera el motor del equipo en las últimas temporadas. El club resaltó la entrega del jugador que siempre supo honrar la camiseta en los momentos más difíciles.

“Gracias por defender estos colores con el alma, Ramiro Vaca. Hoy tu camino sigue en Al-Wydad, uno de los grandes del fútbol africano. Te llevas carácter, compromiso y una pasión que siempre representó al Club. Las puertas siempre estarán abiertas”, publicó la institución en sus canales oficiales.

El Al-Wydad no es cualquier destino; es un club acostumbrado a ganar títulos y a participar en el Mundial de Clubes. Para Vaca, esta transferencia representa la oportunidad de consolidarse en una liga física y competitiva, manteniendo el ritmo que la Selección Boliviana necesita de su conductor estrella.

El fútbol de Ramiro ahora se desplegará en tierras africanas, pero con el corazón puesto y las puertas abiertas en casa.

