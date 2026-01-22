TEMAS DE HOY:
Didico Narcomaletas

34ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Aseguran que Ramiro Vaca es nuevo refuerzo del Wydad de Marruecos

Una página afín al club afirma que el mediocampista boliviano formará parte del equipo esta temporada.

Martin Suarez Vargas

22/01/2026 16:12

Ramiro Vaca, mediocampista boliviano. Foto: Redes sociales.
Marruecos.

Escuchar esta nota

Wydad Red Castle, página afín al club Wydad Athletic Club de Marruecos, aseguró en un comunicado que el boliviano Ramiro Vaca es nuevo refuerzo del plantel para esta temporada. Sin embargo, Red Uno de Bolivia se contactó con la otra parte para verificar si la información es cierta.

Tras el anuncio de esta página en redes sociales, nuestro equipo de prensa se contactó con el plantel paceño y confirmó que Bolívar no cierra las puertas, pero que hasta el momento no hay nada firmado, ya que las condiciones han cambiado.

De concretarse el traspaso, Ramiro Vaca compartirá equipo con su coterráneo Moisés Paniagua, quien hace algunos días fue transferido por una suma millonaria.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD