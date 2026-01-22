Aseguran que Ramiro Vaca es nuevo refuerzo del Wydad de Marruecos

Wydad Red Castle, página afín al club Wydad Athletic Club de Marruecos, aseguró en un comunicado que el boliviano Ramiro Vaca es nuevo refuerzo del plantel para esta temporada. Sin embargo, Red Uno de Bolivia se contactó con la otra parte para verificar si la información es cierta.

Tras el anuncio de esta página en redes sociales, nuestro equipo de prensa se contactó con el plantel paceño y confirmó que Bolívar no cierra las puertas, pero que hasta el momento no hay nada firmado, ya que las condiciones han cambiado.

De concretarse el traspaso, Ramiro Vaca compartirá equipo con su coterráneo Moisés Paniagua, quien hace algunos días fue transferido por una suma millonaria.

