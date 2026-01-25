Ramiro Vaca rompió el silencio luego de confirmarse su traspaso al Wydad de Marruecos y compartió un mensaje cargado de emoción sobre su salida de Bolívar, club con el que conquistó varios títulos y al que aseguró llevar siempre en el corazón.

“Bolívar es un equipo que me ha querido de una manera increíble. Le tengo muchísimo cariño y he llegado a amar esta camiseta como cualquier hincha. Fui campeón por primera vez acá y logramos cuatro títulos. El amor que siento por Bolívar es muy fuerte y voy a estar agradecido siempre”, manifestó el futbolista, quien reconoció que la decisión no fue sencilla.

Vaca explicó que su salida responde a un momento clave en su carrera profesional. Señaló que, pese a no querer alejarse del club paceño, consideró que era el tiempo indicado para volver al exterior y buscar una revancha internacional. Además, expresó su deseo de regresar en el futuro y reencontrarse con la hinchada bolivarista, a la que destacó por el respaldo constante.

El jugador también subrayó que su prioridad inmediata es la selección boliviana, con la que actualmente se encuentra concentrado, y remarcó que su enfoque está puesto en responder de la mejor manera cada vez que vista la camiseta nacional.

Ramiro Vaca se incorporará al Wydad, uno de los clubes más populares y laureados de Marruecos, dando así un nuevo paso en su carrera profesional tras su etapa en Bolívar.

