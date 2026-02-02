Cochabamba: bus cae al río Tacata en Vinto y ocupantes huyen tras el accidente

Momentos de tensión se vivieron la noche del domingo 1 de febrero, cerca de las 23:00, cuando un bus de color plomo protagonizó un aparatoso accidente al precipitarse al río Tacata, en el municipio de Vinto, Cochabamba.

El hecho se registró en inmediaciones de la avenida Suárez Miranda (final), donde vecinos alertaron a la Policía sobre un siniestro clasificado como “vuelco lateral izquierdo”. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el motorizado había caído a un costado de la estructura del puente Tacata, causando daños materiales de consideración.

Según relataron transeúntes y vecinos, tras el accidente tres ocupantes salieron del bus y se dieron a la fuga, incluido el conductor, quien no fue encontrado en el sitio del hecho. De acuerdo con las primeras indagaciones, el vehículo se habría precipitado por falta de precaución, aunque las causas exactas aún se encuentran bajo investigación.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Sin embargo, se evidenciaron daños tanto en el motorizado como en parte de la infraestructura del puente, lo que generó preocupación entre los vecinos.

Los habitantes del sector exigieron la pronta reparación del puente y la identificación y captura del chofer, quien abandonó el lugar tras el accidente. El caso continúa en proceso investigativo.

Mira la programación en Red Uno Play