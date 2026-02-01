TEMAS DE HOY:
Policial

Operativo destapa red peligrosa: hallan drogas para dopar clientes en prostíbulos ilegales en La Paz

Una mujer fue aprehendida tras el hallazgo de marihuana y posibles fármacos para sedar supuestamente a las víctimas.

Ximena Rodriguez

01/02/2026 18:32

Foto: Red Uno.
La Paz

La Policía Boliviana ejecutó un operativo estratégico en la intersección de la avenida Sucre y la calle Colón en La Paz, donde intervino cuatro lenocinios que operaban sin licencias de funcionamiento. Durante la inspección, las autoridades confirmaron que los establecimientos vulneraban la Ley 264 y expendían bebidas alcohólicas carentes de registro sanitario.

Respecto al hallazgo de sustancias controladas, el vocero policial informó: “En el interior de uno de los lenocinios, haciendo un rastreo minucioso del lugar, se ha encontrado en una cartera negra cinco sobres que contenían una hierba verduzca con olor y característica a marihuana”.

Actualmente, los agentes trabajan en la identificación del propietario del accesorio mientras continúan el rastreo exhaustivo.

La intervención también permitió detectar insumos peligrosos destinados presuntamente a la sumisión química de los asistentes al lugar.

La autoridad detalló que “se ha encontrado a una señora y se la ha aprehendido por el delito de atentado a la salud pública, porque también se encontró una sustancia que posiblemente se use para dopar a los clientes”.

 

