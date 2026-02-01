Costa Rica vota para presidente con una favorita de línea dura contra la violencia del narco

Los costarricenses votan este domingo para elegir presidente, con la oficialista Laura Fernández como gran favorita por sus promesas de mano dura contra la criminalidad que, según sus rivales, empujarán al país al autoritarismo.

En una jornada que avanza con normalidad, unos 3,7 millones de ciudadanos están llamados a elegir también a 57 diputados en este país reconocidos por su estabilidad y bienestar social, pero donde la violencia del narcotráfico rompió su tranquilidad.

Fernández, politóloga derechista de 39 años, reiteró que su meta es "ganar en primera ronda", para lo que requiere 40% de apoyo, lo cual le dan las encuestas. Una eventual segunda vuelta sería el 5 de abril.

Heredera política del presidente popular Rodrigo Chaves, la exministra también busca una amplia mayoría legislativa para reformar la Constitución y los poderes del Estado.

Sileny Fernández, asesora de recursos humanos de 39 años, dice apoyar "la continuidad" porque "la economía anda bien y Laura va a darle duro a los narcos".

"La prioridad es la seguridad. El narco entra y sale como si fuera su patio y no hay un gobierno que lo frene. Estamos a tiempo de rescatar a nuestro país", dijo a la AFP Bernarda Marín, cocinera de 70 años, tras votar por el economista opositor Álvaro Ramos, segundo en los sondeos con un 10%.

Un triunfo de Fernández para gobernar por los próximos cuatro años se afianzaría a la derecha en Latinoamérica, tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras. Chávez es un aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

- El factor Bukele -

Pese a que en su gobierno la tasa de asesinatos tuvo un récord de 17 por 100.000 habitantes, Chaves culpa al poder judicial porque según él auspicia la impunidad de los criminales.

Siete de cada diez homicidios están ligados al narcotráfico, que se convirtió en Costa Rica, considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, en centro logístico y de exportación de drogas, según las autoridades.

Fernández ofrece terminar la construcción de una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aumento de penas y estados de excepción en zonas marginales conflictivas.

"Me gusta su proyecto de seguridad, la cárcel. La violencia explotó porque están tocando a los cabecillas, es como sacar a las ratas de las cloacas", justificó Jessica Salgado, oficinista de 27 años.

Su hermana Kenia, de 24 años, que votó por la oposición, lamentó que el presidente haya dicho que los narcos se matan "entre ellos", sin ver que "están muriendo inocentes". "Necesitamos a alguien que dé opciones de educación y salud a los jóvenes para que no anden en malos pasos", añadió.

- Temor al autoritarismo -

Los opositores aseguran que el oficialista quiere imitar a Bukele, quien tiene poder absoluto e instauró la reelección indefinida, y que si gana, Chávez gobernará tras bambalinas el país de 5,2 millones de habitantes.

A Fernández la tildan de "populista" y "mala copia" de Chaves por adoptar su retórica confrontativa, y dicen que busca cambiar la Constitución para que su mentor vuelva al poder en cuatro años. Actualmente solo podría postular tras dos períodos de gobierno.

"Siempre voy a cuidar la estabilidad democrática", garantizó la candidata en su centro de votación.

Está en juego la cuestión de "cómo se gobierna y bajo qué reglas", con la premisa de que abatir la violencia exigiría "menos contrapesos y menos garantías", comentó a la AFP Marcela Piedra, investigadora de la Universidad de Costa Rica.

Al votar, el expresidente Oscar Arias, premio Nobel de Paz 1987, aseguró que se está "jugando la supervivencia de la democracia": "Lo primero que quieren los dictadores es reformar la Constitución para mantenerse en el poder".

"Aquí no hay dictaduras", dijo Chaves tras sufragar y lanzar nuevos ataques a sus adversarios.

La oposición, que apuesta a una segunda vuelta o a tener un bloque legislativo que haga contrapeso, dispersa sus iniciativas entre una veintena de candidatos, incluidos Ramos y la exprimera dama Claudia Dobles, centrista.

Aunque la pobreza bajó del 18% en 2024 al 15,2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales en el índice Gini y es el segundo más caro después de Uruguay, lo que golpea a sectores de menores ingresos.

Las urnas cerrarán a las 18H00 locales (00H00 GMT) y tres horas después serán anunciados los primeros resultados.

