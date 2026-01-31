¡El enojo le salió mal! Quiso atacar a los guardias y terminó noqueando a su amigo (VIDEO)

Un confuso y violento episodio se registró en un club nocturno de Melbourne, Australia, donde dos hombres fueron expulsados del local tras protagonizar una pelea que quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran que el altercado comenzó al interior del club, donde los dos amigos discutían de manera agresiva con otra persona, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad. Ante la situación, ambos fueron retirados del establecimiento y llevados hasta el exterior.

Ya en la puerta del local, uno de los hombres rogaba al guardia de seguridad que le permitiera reingresar, mientras su acompañante, visiblemente alterado, tomó una silla de un restaurante cercano y en un intento de agredir a los guardias, lanzó la silla con fuerza, pero el objeto terminó impactando directamente a su propio amigo, quien cayó al suelo ante la sorpresa de los presentes.

La escena provocó incluso risas entre algunos miembros del personal de seguridad, según se observa en el video.

El insólito momento fue captado por las cámaras y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó miles de reacciones, comentarios y compartidos, convirtiéndose en viral por el inesperado desenlace del ataque.

