Paz asegura que su Gobierno será neutral en las elecciones locales, a diferencia del MAS

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este martes que su administración será neutral en las elecciones regionales y locales del domingo "por primera vez en los últimos veinte años", a diferencia del "Gobierno del MAS, que controló el Estado".

"Primera vez en la historia de Bolivia que el Gobierno, que ya no es de un gobierno del MAS, que controló al Estado, participa sin querer direccionar la voluntad del pueblo boliviano", dijo Paz en una rueda de prensa en São Paulo (Brasil), tras participar en un encuentro empresarial.

Los bolivianos elegirán el próximo domingo a 5.432 autoridades departamentales y municipales para los próximos cinco años. Entre los principales cargos están los gobernadores de nueve departamentos y los alcaldes de 335 municipios.

En el ámbito legislativo regional se elegirán 249 asambleístas departamentales y 2.044 concejales municipales.

Paz, de visita de Estado en Brasil, prometió que no piensa inmiscuirse en las elecciones presidenciales que celebrará este país en octubre próximo, como tampoco lo hará en Bolivia.

"No generamos injerencia, respetamos las decisiones de los pueblos en cada nación. Eso es lo que estamos haciendo como un ejemplo democrático", manifestó.

En este contexto, criticó que durante los mandatos del MAS, primero con Evo Morales y después con Luis Arce, "los ministerios y los servidores públicos salían a las calles a respaldar a los candidatos" de la formación progresista que gobernó Bolivia durante dos décadas.

En contraposición, el actual jefe de Estado, de centroderecha, declaró que "por primera vez luego de 20 años, el Gobierno y el Estado están ausentes" en los comicios, "más allá de las instituciones democráticas que deben participar, como el Tribunal Supremo Electoral".

Con todo, Paz defendió la presencia en su comitiva del gobernador del departamento de Santa Cruz -la región más rica de Bolivia-, Luis Fernando Camacho, criticado por el expresidente Evo Morales.

Según el mandatario, Camacho, político que pasó por la cárcel en los tiempos del MAS acusado de conspiración y que opta a la reelección el domingo, le pidió formar parte de delegación que viajó a Brasil y él lo aceptó por representar una región fronteriza con el gigante sudamericano.

"Luis Fernando Camacho representa la voluntad de un departamento, Santa Cruz, que busca mejores días de desarrollo tanto para Brasil como para Bolivia. Lo otro es político", comentó Paz, tras ser preguntado por las críticas de Morales, de quien dijo que representa "la visión del pasado".

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