Avioneta con matrícula boliviana huyó a Brasil tras ser detectada en Paraguay

Este sábado, a las 13:45, el radar de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) detectó una aeronave ilícita con matrícula boliviana sobrevolando a baja altura el espacio aéreo de Concepción, en el norte del país.

De inmediato, autoridades activaron un patrullaje aéreo en la región y verificar la situación. Según los informes oficiales, al ser interceptada, la aeronave CP-298 realizó un viraje brusco y se dirigió hacia la República Federativa del Brasil, cruzando la frontera por la zona del Río Apa.

Asimismo, se destacó que se activó un helicóptero UH-1H con un equipo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna, aunque finalmente no fue necesario su despliegue debido a que la aeronave boliviana abandonó el espacio aéreo paraguayo.

En cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes, la Prefectura General Aeronáutica de Paraguay activó los protocolos correspondientes para comunicar y transferir la información a la Fuerza Aérea Brasileña y la Fuerza Aérea Boliviana, a fin de coordinar acciones ante este tipo de incidentes.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la vigilancia del espacio aéreo y la seguridad fronteriza, así como la colaboración con países vecinos para prevenir actividades ilícitas.

