TEMAS DE HOY:
fallece ahogado red de trata incendio de tienda

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Gobierno libera del IVA la importación de combustibles estratégicos: qué implica la nueva norma

El DS 5533 libera del pago del IVA a la importación de aceite crudo, gasolina y diésel para el sector público y privado. La medida busca garantizar el abastecimiento estratégico y estabilizar los costos operativos en el transporte y la industria.

Red Uno de Bolivia

01/02/2026 16:35

El Gobierno autoriza la importación de combustibles con la eliminación del IVA. Foto Red Uno

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5533, que establece la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de combustibles considerados estratégicos, como aceite crudo de petróleo, gasolina para vehículos y diésel oil, con el objetivo de aliviar costos y garantizar el abastecimiento en el mercado interno.

La medida se enmarca en lo establecido en el Presupuesto General del Estado (PGE) de las gestiones 2025 y 2026 y fue firmada por el presidente Rodrigo Paz. Según la normativa, el decreto da cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1613, incorporado mediante la disposición adicional tercera de la Ley 1705, que reconoce de manera expresa este beneficio tributario.

El beneficio fiscal alcanza tanto a personas naturales como jurídicas, incluyendo a importadores del sector público y privado, siempre que los combustibles se encuentren dentro de las subpartidas arancelarias detalladas en el anexo oficial del decreto supremo.

La aplicación y control de esta disposición estarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instancia responsable de garantizar su correcta ejecución.

Red Uno de Bolivia realizó un reportaje especial que fue presentando a través de su noticiero en la televisión, te compartimos esta edición especial.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD