Gobierno libera del IVA la importación de combustibles estratégicos: qué implica la nueva norma

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5533, que establece la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de combustibles considerados estratégicos, como aceite crudo de petróleo, gasolina para vehículos y diésel oil, con el objetivo de aliviar costos y garantizar el abastecimiento en el mercado interno.

La medida se enmarca en lo establecido en el Presupuesto General del Estado (PGE) de las gestiones 2025 y 2026 y fue firmada por el presidente Rodrigo Paz. Según la normativa, el decreto da cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1613, incorporado mediante la disposición adicional tercera de la Ley 1705, que reconoce de manera expresa este beneficio tributario.

El beneficio fiscal alcanza tanto a personas naturales como jurídicas, incluyendo a importadores del sector público y privado, siempre que los combustibles se encuentren dentro de las subpartidas arancelarias detalladas en el anexo oficial del decreto supremo.

La aplicación y control de esta disposición estarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, instancia responsable de garantizar su correcta ejecución.

