Detección temprana de chikungunya permite controlar la enfermedad y prevenir complicaciones

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que en los últimos años ha generado preocupación en Bolivia debido al incremento de casos. De acuerdo con reportes epidemiológicos recientes, en el país se registran más de 5.300 casos, concentrados principalmente en Santa Cruz, aunque también se reportan contagios en departamentos como La Paz y Potosí, donde se activaron alertas sanitarias para frenar su propagación.

Esta enfermedad se caracteriza por síntomas intensos que afectan la calidad de vida de los pacientes, especialmente por el dolor articular. El médico internista y docente de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), Javier Mamani, explica que “El chicungunya se caracteriza por dar mayor intensidad en cuanto a la presencia de dolores articulares, es decir, dolores en las articulaciones de las manos y pies principalmente, en las muñecas y en los tobillos”, explica.

Las principales señales del chikungunya suelen aparecer entre 4 y 8 días después de la picadura del mosquito infectado. La enfermedad inicia con fiebre alta, que puede superar los 38 o incluso 39 grados centígrados, acompañada de un dolor articular intenso y simétrico que puede llegar a ser incapacitante.

“De repente puede presentar fiebre intensa, arriba de 38 grados centígrados, incluso de 39 y complementariamente puede surgir dolores musculares, dolor de cabeza, rash cutáneo, fatiga, malestar general, y otros síntomas que son característicos de otras enfermedades, pero la principal diferencia es la fiebre y el dolor articular”, explica el académico.

A estos síntomas se suman cefalea, mialgias, náuseas y erupciones cutáneas, que suelen aparecer en el tronco y las extremidades. En la mayoría de los casos, la fase aguda dura entre una y dos semanas, pero el impacto puede prolongarse mucho más.

Diagnóstico y riesgos de automedicación

Para confirmar la enfermedad, se requieren pruebas específicas de laboratorio. Mamani señala que: “Para establecer si realmente es chikungunya, hacemos pruebas PCR, pruebas rápidas para detectar al CHICV, que es el virus que desencadena esta enfermedad, también podemos hacer pruebas ELISA, pruebas de inmunoglobulinas”, sostiene.

La automedicación representa un riesgo importante, ya que puede ocultar síntomas o agravar complicaciones. “Muchas de las complicaciones, no solo en esta enfermedad, suele ser porque el paciente se automedica, entonces, disimula la evolución natural de la enfermedad”, sostiene Mamani.

Además, al tratarse de una enfermedad viral, no existe un tratamiento específico que elimine el virus. En ese sentido, el especialista enfatiza que “No se olviden que este es un virus, no hay un tratamiento, no hay antibióticos. La ciencia médica no ha podido descubrir hasta hoy qué tipo de tratamiento antibiótico o antivirales son efectivos. Por eso el tratamiento es generalmente sintomático, que consiste en el control y vigilancia al paciente de evitar complicaciones que pueda desarrollar en esta enfermedad”, explica el académico.

Complicaciones: cuando el dolor persiste

Aunque muchas personas se recuperan, entre el 30% y el 50% de los pacientes puede desarrollar complicaciones crónicas, especialmente artritis persistente. Este dolor puede durar meses o incluso años, afectando la movilidad y la calidad de vida.

Además, existen complicaciones menos frecuentes, pero más graves, como afecciones neurológicas (encefalitis, convulsiones o síndrome de Guillain-Barré), problemas cardíacos como miocarditis y alteraciones renales. En casos extremos, puede producirse una disfunción multiorgánica.

Los grupos más vulnerables son los adultos mayores, recién nacidos y personas con enfermedades crónicas, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros severos.

Claves para evitar el contagio

El chikungunya no se transmite de persona a persona, sino únicamente a través de la picadura de mosquitos infectados. Por ello, la prevención se centra en eliminar criaderos de mosquitos, evitar la acumulación de agua estancada y utilizar medidas de protección como repelentes y mosquiteros.

En regiones como Bolivia, donde las condiciones climáticas favorecen la proliferación del vector, la vigilancia epidemiológica y las acciones comunitarias son fundamentales para controlar la enfermedad.

Hasta el 10 de marzo, Roxana Salamanca, Viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, informó que en Bolivia se registraron 5.371 casos de chikungunya, concentrándose la mayoría en Santa Cruz, seguido de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, La Paz y recientemente Potosí. Aunque en Santa Cruz los casos han disminuido, continúan las acciones de control del mosquito transmisor

El chikungunya es una enfermedad que, aunque suele ser autolimitada, puede generar complicaciones importantes si no se maneja adecuadamente. Por eso es indispensable reconocer sus síntomas a tiempo, evitar la automedicación y acudir a un centro de salud son medidas esenciales para prevenir riesgos y proteger la salud.

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